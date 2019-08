O fator diferenciador foi ter apenas vinhos do Douro, com o envolvimento de 80 produtores, aliados à gastronomia, com a presença de chefes conceituados como Rui Paula, Miguel Castro e Silva e Vítor Matos, acrescentou.

“No que respeita à gastronomia, queremos promover aquilo que é nosso, dando um toque de modernidade”, referiu o empresário, dando o exemplo do arroz de pato gratinado com queijo mozzarella confecionado num recipiente de barro preto de Bisalhães (Vila Real), da autoria do chef Tiago Moutinho.

Os vinhos podem ser bebidos e os pratos saboreados ao som das canções de Bryan Ferry, Seu Jorge, Mariza, António Zambujo, Xutos e Pontapés, Salvador Sobral, Wet Bed Gang, The Black Mamba, HMB e Fogo Fogo, entre outros.

“Conseguimos encontrar um parceiro, a Better World (responsável pelo Rock in Rio), que assimilou esta ideia e verificou que aqui teria de ser um cartaz muito ‘sui generis’. E foi isso que criaram, incluindo desde um ‘vintage’, o Bryan Ferry, a um Wet Bed Gang, para um público mais jovem”, afirmou Manuel Osório.

Na sua opinião, “estas três vertentes - música, gastronomia e vinhos - aliadas a esta paisagem, fazem do Wine & Music Valley um festival único no país”.

O festival tem um orçamento de dois milhões de euros, mas o objetivo da organização não é o retorno imediato.

“Sabemos que é um ano de implementação, mas foi nossa ideia não criar uma coisa pequena. Se fossemos criar uma coisa pequena nunca chegaríamos a ser grandes, nunca chegaríamos a ter um festival com a dimensão que o Douro merece”, considerou o empresário.

Manuel Osório disse à Lusa que este é “um projeto a cinco anos”, estando a organização preparada “para crescer duas ou três vezes”.

“O nosso objetivo é criar bases e fazer as coisas muito bem feitas”, realçou.