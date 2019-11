O teatro Dom Roberto é "um género popular de teatro de marionetas português em que todas as personagens falam com voz de palheta, levando a que o vocabulário se baseie em palavras e onomatopeias em que a letra R é predominante".

Aquele género teatral "terá chegado a Portugal no século XVII, através de marionetistas italianos e franceses".

Além da aposta no teatro tradicional de fantoches português, a 5.ª edição do Maluga será ainda marcada por "um espetáculo de uma companhia galega fundada em Lisboa por um português e por uma peça adaptada de um conto do luso-angolano de José Eduardo Agualusa".

"É o único festival do Alto Minho que promove a arte da marioneta entre duas regiões transfronteiriças. Queremos que ano após ano se assuma como uma referência em ambos os territórios", sublinhou Carla Magalhães.

O festival é promovido pela companhia de teatro Krisálida, em parceria com a Câmara de Caminha, reunindo cinco companhias de marionetas de Portugal e uma da Galiza.

O programa inclui espetáculos em sala e na rua, mas também com oficinas de construção de marionetas para crianças a partir dos quatro anos.