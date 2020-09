“Uma infeliz urgência num ano de pandemia e totalmente atípico”, destaca a organização do Festival Mental sobre esta condição a ser abordada nas ‘M-Talks’, que se debruçarão, também, sobre a “ansiedade (e eco ansiedade)” e a “toxicodependência”.

As crianças serão igualmente convidadas a participar no festival, “porque falar de saúde mental é também para os mais pequenos”, através das sessões “Mental Júnior”, que incluem uma sessão de ioga para crianças e cinema temático com a projeção de uma curta e uma longa-metragem.

Já o "M-Cinema: Mostra Internacional de Curtas Metragens" integra na programação do festival um conjunto de 19 filmes de vários países, entre os quais Portugal, Estados Unidos, Argélia, Japão e Austrália, que têm em comum a temática relacionada com a saúde mental.

O evento vai decorrer em três "espaços icónicos" de Lisboa: no Espaço Atmosfera M, na Fábrica Braço de Prata e, pela primeira vez, no Cinema São Jorge, que, segundo a organizadora do Festival Mental, Ana Pinto Coelho, se trata de uma “sala emblemática dos festivais de cinema”, na capital, o que também leva a iniciativa ao "culminar de um caminho que já vinha do ano passado, na procura de chegar ao público em geral com o 'M-Cinema', 'M-Talks' e filme temático, em sala de cinema”.

O Festival Mental é um festival português de cinema, artes e informação que teve a primeira edição em 2017 e dedica-se, em cada ano, a um conjunto de doenças mentais, tendo sempre como pano de fundo o cinema e as artes.

O objetivo do festival é trazer o tema da saúde mental para a discussão pública e diminuir o estigma que envolve este tema, através de uma série de eventos integrados em várias áreas culturais como cinema, música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e conversas temáticas.

Toda a programação pode ser consultada em https://mental.pt/.