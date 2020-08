Inicialmente agendado para acontecer entre 20 de março e 25 de abril, o festival organizado pelo Orfeão de Leiria foi suspenso devido à pandemia de COVID-19.

O regresso está já definido, com um primeiro espetáculo agendado para 23 de agosto, na Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria. Na marginal está prevista a atuação do trio Furum fum fum, num palco itinerante.

O festival leva ainda a comédia musical dos The Primitals ao Teatro José Lúcio da Silva, a 25 de setembro. Na mesma sala atua o Eduardo Cardinho Quinteto Jazz, a 3 de outubro, e o grupo Ópera ISTO, que apresenta a ópera infantil “A Rolha do Rei D’Aonde?” no dia 7 de outubro.

Esta edição do festival terá ainda espetáculos em 2021 e estão a ser desenvolvidas soluções para que, sob a direção artística do maestro António Vassalo Lourenço e “com recurso a novas tecnologias”, o Música em Leiria chegue “a novos palcos”.

“O festival Música em Leiria é um marco cultural para a cidade e para a região, além de ser uma referência nacional de longevidade, tratando-se do mais antigo festival a realizar-se ininterruptamente”, sublinha o presidente do Orfeão, Vítor Lourenço.

Por isso, acrescenta, não podia “‘saltar’ esta edição, que, dadas as circunstâncias causadas pela COVID-19, assume um formato ligeiramente diferente mas mantém a sua essência”.

Os quatro espetáculos escolhidos para garantir a realização este ano foram escolhidos como forma de demonstrar a “aposta na diversidade cultural do programa”.