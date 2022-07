Segundo a organização, num comunicado hoje divulgado, “este ano, além dos momentos musicais com As Canções da Maria e Miss Cindy, e dos espetáculos de dança e teatro, assim que chegarem ao recinto, os mais novos entram no Mundo de Noa, a nova mascote deste dia, que pretende ensinar hábitos sustentáveis e incentivar a proteger os nossos recursos, sensibilizando os pequenotes para pequenas mudanças pois, são eles o nosso futuro”.

A 7.ª edição do festival decorre entre 11 e 15 de agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica, e a manhã dedicada às crianças será a do dia 14 de agosto.

Além dos espetáculos, haverá insufláveis e “variados pontos de animação”, com pinturas faciais, aulas de skate e “jogos gigantes como o Aero Bungee (onde devem saltar bem alto e salvar os animais marinhos em extinção) ou o Buble Football (simulação do fundo do mar, com o objetivo de chutarem todo o plástico fora)”.

Metade do valor dos bilhetes vendidos para a manhã de 14 de agosto será doada à Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

O cartaz do 7.º O Sol da Caparica inclui, entre outros, Calema, Clã, Fernando Daniel, Julinho KSD, Wet Bed Gang, Djodje, Richie Campbell, Syro, Branko, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Plutónio, ProfJam, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, António Zambujo, Bispo, Cláudia Pascoal, Nelson Freitas, Bonga, Bateu Matou, Kady, Carlão, José Cid, Conjunto Cuca Monga, Ana Moura, Bárbara Bandeira e Nenny.