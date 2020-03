O festival Party Sleep Repeat vai regressar à Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, no dia 2 de maio, com David Bruno como o primeiro nome do cartaz do evento solidário, anunciou hoje a organização.

Depois de ter marcado presença no festival em 2019, mas enquanto membro de Conjunto Corona, David Bruno volta ao festival que, mais uma vez, vai ter as receitas de bilheteira a reverter para “causas sociais”.

Os bilhetes custam 10 euros neste momento e estão já à venda, subindo para 15 numa segunda fase e 20 no próprio dia, caso o evento não esgote até lá.