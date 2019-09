Segundo a organização no dossier de apresentação do festival, o Peles foca-se em "projetos artísticos que se distinguem essencialmente pelo cruzamento de linguagens musicais de percussão", atuando "na valorização do trabalho dos artistas jovens, principalmente numa região que cada vez mais se debate com um défice de juventude e a perda de capacidade de atração face às grandes metrópoles vizinhas".

"A organização tem como objetivo convidar projetos nacionais e internacionais de relevo, da área da percussão, sempre com o intuito de incluir novos projetos com expressões artísticas diferentes que garanta uma maior diversidade e dinâmica, garantindo bandas experientes e de qualidade reconhecida", lê-se no mesmo texto.

O Peles começa a 1 de outubro com a atuação do Atlantic Percussion Group, em Joane (Vila Nova de Famalicão), seguindo-se, a 2, um concerto de Vítor Castro na Igreja de Oleiros, em Guimarães.

Dia 3, atua o Odaiko Percussion Group em Joane e ainda Vítor Castro no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mogege. A 4 de outubro, Quiné Teles assume o programa, atuando em Joane, enquanto, no último dia, José Afonso Sousa leva a produção "Nature, Eletronics & Percussions", desenvolvida em residência no festival, ao Parque da Vila de Brito (Guimarães).

O Peles termina com Sons do Douro no Parque da Vila de Brito.