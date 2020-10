“Apesar de estarem reunidas todas as condições para a realização segura do evento, para garantir que as nove etapas decorressem sem interrupções - o que poderia vir a acontecer devido à instabilidade e incerteza provocada pela pandemia - o Termómetro optou por adiar a sua concretização”, lê-se numa publicação partilhada hoje de manhã na página oficial do festival, na rede social Facebook.

As datas do festival em 2020 serão reveladas “em breve”.

Com um número recorde de 352 participações, na 26.ª edição do Termómetro competem 24 bandas.

Depois de Castelo Branco, onde atuariam as três primeiras bandas, o Termómetro iria seguir para Matosinhos, Aveiro, Tabuaço, Sesimbra, Portimão, Figueira da Foz e Oeiras.

A final estava marcada para 31 de janeiro em Lisboa. O vencedor do Termómetro irá tocar nos festivais NOS Alive e Bons Sons, tendo assegurada a produção de um videoclip e 20 horas de estúdio.