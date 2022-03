O evento, que chegou a estar previsto para o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no ano passado, acontece no dia 17 de setembro na LX Factory, em Lisboa, e prevê oito horas de música.

“Portugal tem nos recebido de braços abertos. Somos países-irmãos e esses laços de irmandade são exatamente o que o evento quer passar. A união entre estilos musicais aparentemente diversos, que criam, através da música, uma atmosfera que estimula a harmonia e a sadia convivência entre os povos e suas diferenças. Nosso projeto é um projeto a longo prazo, pois pretendemos realizar não só a primeira edição, como várias outras”, afirmou, em comunicado, o produtor do evento, Dirceu Melo.

O festival já contou, nas suas edições no Brasil, com nomes como Racionais MCs, Cone Crew, Edson Gomes e Mano Brown, entre outros.

O português Valete está a assinalar os 20 anos do álbum de estreia, "Educação Visual", enquanto os brasileiros Ponto de Equilíbrio regressam a Portugal cinco anos depois do último concerto, no Festival MUSA, em Cascais.

No ano passado, Valete fez parte do cartaz do festival União Reggae + Rap, numa edição exclusivamente ‘online’ devido à covid-19.