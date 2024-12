Lisboa acolhe, em fevereiro, a primeira edição portuguesa do brasileiro Mainstreet Festival, anunciado pela organização como “o maior evento hip-hop do Rio de Janeiro", com um cartaz que inclui Orochi, Poze do Rodo e Cabelinho.

O 1.º Mainstreet Festival Portugal está marcado para 01 de fevereiro na MEO Arena, “com uma programação repleta de surpresas”, que inclui “alguns dos artistas mais aclamados da cena do hip-hop atual, cujos nomes dominam os tops das plataformas de streaming”, refere a organização, em comunicado. Para a edição de estreia do festival brasileiro em Portugal estão já confirmadas as atuações de Orochi, Poze do Rodo, Borges, Oruam e Cabelinho. Os bilhetes já estão à venda e custam entre os 25 e os 50 euros. A primeira edição do Mainstreet Festival no Brasil aconteceu em 2023, organizado pela Mainstreet Records, editora fundada pelo ‘rapper’ Orochi. A edição deste ano, que aconteceu no final de novembro, contou com artistas como Ja Rule, Cabelinho, Veigh, Duquesa e Major RD.