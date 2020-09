“O primeiro grande festival em Portugal inspirado no vinho, o Wine & Music Valley, regressa a Lamego a 10 e 11 de setembro de 2021. A segunda edição deste evento voltará a reunir um cartaz musical de luxo, os produtores de vinho da região e chefes de cozinha de renome”, sintetiza um comunicado de imprensa.

O presidente da Câmara, Ângelo Moura, revelou numa nota de imprensa enviada à agência Lusa que na edição de estreia do Wine & Music Valley, em 2019, deslocaram-se ao Porto Comercial de Cambres, concelho de Lamego, “mais de 17 mil pessoas”.

A edição deste ano foi cancelada por causa da pandemia de COVID-19.

“Acarinhamos este projeto desde a primeira hora e estamos muito satisfeitos com a parceria que desenvolvemos com os promotores da iniciativa, disponibilizando o apoio logístico necessário”, sublinhou o autarca.

A ambição do município “é incrementar a notoriedade deste território, que possui um enorme potencial, e estimular o desenvolvimento do enoturismo”, que “é uma aposta ganha".

“A fusão dos melhores vinhos e da melhor gastronomia, acompanhada por uma seleção musical de qualidade, promete tornar o próximo Wine & Music Valley um festival diferenciador”, lê-se na nota de imprensa.

Neste sentido, adianta que “já estão confirmados, para o palco Douro Stage, os artistas João Pedro Pais, Ana Moura, Pedro Abrunhosa e Expensive Soul” e promete ainda “outros nomes relevantes”.

“Artistas nacionais e internacionais serão anunciados em breve para atuar no ‘coração’ do Douro Vinhateiro em plena época de vindimas”, esclarece o comunicado da autarquia, que também destaca a vertente gastronómica do evento.

Neste sentido, a zona “Chef’s Stage” acolherá “cozinheiros nacionais, a trabalhar em restaurantes com estrela Michelin”, que apresentarão no festival alguns trabalhos gastronómicos “em ‘live cooking shows e degustações”.