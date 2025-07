O rapper e produtor norte-americano Sean 'Diddy' Combs viu na quarta-feira o seu pedido de saída em liberdade sob fiança negado, enquanto aguarda a sentença após ter sido condenado, em Nova Iorque, por crimes relacionados com prostituição.

'Diddy' Combs foi absolvido dos crimes de tráfico sexual e extorsão, que tinham pena mais gravosa, de prisão perpétua.

Ao fim de três dias de deliberações, o júri anunciou o veredicto que condena Sean Combs, de 55 anos, por crimes relacionados com transporte de pessoas para prostituição, incluindo as ex-namoradas Cassie Ventura e 'Jane' (assim nomeada com pseudónimo), e cuja pena de prisão pode chegar aos dez anos.

No entanto, o júri absolveu-o das acusações de tráfico sexual e de conspiração para extorsão e crime organizado - cuja moldura penal vai de 15 anos a prisão perpétua - relacionadas com alegados abuso de poder e força física, para manipular as namoradas para maratonas sexuais com os homens, e envolvendo o uso de drogas.

Sobre estes crimes, a defesa de Sean Combs argumentava que as mulheres participavam de livre vontade e que nenhuma da alegada violência justificava a gravidade das acusações.

O juiz vai determinar a pena de Combs e sugeriu o dia 03 de outubro como data para a sentença, mas um pedido da defesa para que a sessão fosse feita antes levou-o a agendar uma audiência 'online' para terça-feira sobre o assunto.

Combs, que não testemunhou em tribunal, tinha-se declarado inocente das acusações de gerir o seu império empresarial como uma empresa de extorsão, alegadamente utilizando empregados para permitir e ocultar o abuso sexual e físico de mulheres ao longo de duas décadas.

Depois do anúncio do veredicto, Sean Combs juntou as mãos num gesto de prece, enquanto olhava para o júri, e abraçou o advogado de defesa, relatou a agência noticiosa Associated Press (AP).