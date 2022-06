Mafalda Veiga, autora do tema “Pássaros do Sul” atua na sessão de abertura do festival, dedicado às literaturas grega e ibero-americana, com uma forte participação de autores de língua espanhola, entre eles, o peruano Santiago Roncagliolo, as espanholas Marina Perezagua e Leire Bilbao, e o argentino Guillermo Martínez.

O cubano Leonardo Padura, que apresentou em maio passado, em Lisboa, o seu novo título, “Como Poeira ao Vento”, vai apresentá-lo na capital grega, no dia 20 de junho, às 20:30 no Museu Benaki.

Além de Mafalda Veiga e Filipa Leal, a língua portuguesa está ainda representada pelo filólogo brasileiro Eduardo Lucena, que conversa com o escritor cubano José Carlos Somoza, no dia 20 de junho, às 17h00, na Livraria Polyglot.

Besta mesma livraria, no dia 23, às 17h00 locais, protagoniza uma homenagem a “Martín Fierro”, nos 150 anos da publicação deste poema épico de José Hernández.

Mafalda Veiga vai interpretar vários temas em português e espanhol, a encerrar a sessão de abertura, no dia 14, à qual assiste a Presidente da República da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, no anfiteatro da Acrópole.

No dia 16, às 19h00 locais, no Instituto Cervantes, na capital helénica, o poeta espanhol Juan Vicente Piqueras conversa com Filipa Leal e Mafalda Veiga.

Outra participação em português é no dia 22 de junho, às 22h00 locais, no Museu Benaki, a atuação de Júnior Maran com os músicos Marcelo Ferrera, do Brasil, e Demian Gómez, da Argentina, para apresentar "Sucessos do Brasil".

O Festival Ηeleno-Iberoamericano de Literatura Festival, em Atenas, decorre sob a presidência honorária do escritor grego Petros Márkaris, de 85 anos, autor de "Jornal da Noite" (2006), sendo coordenado por Adriana Martínez, e visa "a divulgação literária dos países da América Latina, Espanha e Portugal na Grécia", seg8undo se lê no seu portal na Internet.