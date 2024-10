A Exposição “Flexágono” ocupa, pela primeira vez, todo o espaço do museu, localizado na Praça de Santa Maria, em Óbidos, tendo como principal novidade integrar, além dos trabalhos dos oito artistas, uma mostra de cinema de animação.

Alexandra Saldanha, André Coelho, António Jorge Gonçalves, Filipe Abranches, José Smith Vargas, Maria João Worm, Miguel Rocha e Miguel Santos assinam os trabalhos patentes na mostra que conta com filmes da Cola Animation, projetados em ‘loop’.

Esta é uma das 27 exposições que marcam a edição deste ano do Folio – Festival Literários Internacional de Óbidos, que decorre na vila do distrito de Leiria até ao próximo dia 20.

No ano do maior número de exposições de sempre no festival, o Folio celebra os 50 anos do 25 de Abril, com uma exposição de João Abel Manta, patente na Óbidos Chocolate House, e ainda com as mostras “Memórias fotográficas do Vau: antes e depois de Abril" (na Casa da Música), “25 dias para a liberdade”, de Marta Nunes (na Casa José Saramago), “Encontros revolucionários pré-25 de Abril de 1974 em espaços interiores” (na Casa do Arco) e “Ilustrar Zeca”, na Rua da Porta da Vila.

Na 9.ª edição do festival, as exposições comemoram ainda os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, homenageado pelo artista João Francisco Vilhena com a exposição “O Rosto de Camões”, patente no Museu Municipal.

Desde “Caricaturas de escritores” para ver na Rua da Farmácia, ao projeto artístico de Yara Monteiro (“kibundamento – palavras dadas ao Chão”), patente na capela de S. Martinho, ou aos “Desassossegos transatlânticos Brasil -Portugal”, para ver no Atelier Artes e Letras, as exposições patentes em Óbidos abordam desde temas como a Europa, a memória, efemérides ligadas a coleções literárias e as mulheres na obra do Nobel português José Saramago.

No que toca a exposições, o ponto alto decorrerá no dia 12, com a inauguração da PIM – IX Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, este ano a contar com a participação de mais de 120 autores desafiados pela curadora do Folio Ilustra, Mafalda Milhões, a manifestarem-se.

A exposição, vai transformar a galeria NovaOgiva no “Lugar da inquietação”, contará com ilustrações de Bruno Mantraste e textos de Isabel Minhós Martins, entre dezenas de cartazes de “manifestações”, entre os quais alguns a favor da Palestina e outros contra a radicalização da extrema-direita.

O Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos abriu portas na quinta-feira e decorre na vila até ao próximo dia 20 com mais de 600 iniciativas, distribuídas por várias curadorias, e com a presença de vários escritores e ilustradores internacionais premiados.

O festival é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, da Empresa Municipal Óbidos Criativa, da Fundação Inatel e da Ler Devagar.