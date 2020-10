Filipe Pinto, músico que venceu a edição de 2009 do programa "Ídolos", foi assaltado e perdeu todas as gravações do seu próximo disco. O músico iria lançar o disco "Telhados de Vidro" em 2021.

Devido ao roubo, o artista viu-se obrigado a adiar o lançamento do novo álbum. Nas redes sociais, Filipe Pinto pediu aos assaltantes que lhe enviem as gravações das canções para o seu e-mail (pinto.filipe88@gmail.com).

"Além da situação estranha e difícil deste ano devido à COVID-19 com o cancelamento de concertos e perspectivas de trabalho adiadas... Não ajuda muito roubarem o teu computador do carro, que por sinal tem lá dentro parte das canções do teu disco de originais, investimento de tempo dos músicos e pessoas que me acompanham e que não merecem este episódio", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

Veja o post: