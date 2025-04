"De repente, um pássaro bateu nas portas de vidro duplo do meu quarto", recordou. "Fiquei em choque. (...) Às vezes sinto que a natureza tem a sua própria maneira de se comunicar connosco, especialmente em situações extremamente intensas. (...) Só queria segurá-lo. Estava a torcer tanto para que ficasse bem. Lembro-me de, antes de sequer pensar, de me sentar, ajoelhar-me ali e de começar a cantar: 'Little bird, little bird, fly away for both of us'", contou.

“Bluebird" é o segundo single do próximo disco de Lana del Rey, ainda sem data de lançamento. O álbum sucede a "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", de 2023.