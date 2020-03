Elisa e Marta Carvalha, artistas que venceram a edição deste ano do Festival da Canção, estiveram esta quinta-feira, dia 12 de março no "5 para a meia-noite".

No arranque do talk show da RTP1, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves apresentaram uma versão alternativa de "Medo de Sentir", tema que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2020.

"Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves fizeram uma versão da canção vencedora do Festival da Canção 2020 - "Medo de Sentir" - adaptada à Pandemia do COVID-19", explica a produção do programa.

Veja o vídeo: