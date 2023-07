Terá sido o último "Beso"?

A relação de Rosalía e Rauw Alejandro chegou ao fim, confirmou a revista People junto de várias fontes. O casal anunciou o noivado em março e esteve junto durante três anos.

Os artistas, ambos de 30 anos, conheceram-se no verão de 2021 e anunciaram nas redes sociais o início da relação pouco depois.

No final de março deste ano, Rosalía e Rauw Alejandro juntaram-se para o elogiado EP "RR". O projeto conta com três temas - "Beso", "Vampiros" e "Promesa" - e soma mais de 400 000 000 reproduções no Spotify.