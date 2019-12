Harry Styles empenhou-se na promoção do seu novo disco, "Fine Line", e foi recompensado: todas as canções do seu novo álbum, que chegou na passada sexta-feira, dia 13 de dezembro, entraram para o top mundial do Spotify durante o fim de semana.

Segundo os dados do serviço de streaming de música, os 12 temas de "Fine Line" entraram para o top 50 Global e para o top 20 dos Estados Unidos. Já no ranking das 50 canções mais tocadas em Portugal, três são do novo disco do jovem músico.

Harry Styles, de 25 anos, fez parte dos One Direction, grupo que integrou músicos que passaram pelo programa televisivo de talentos musicais "The X Factor", pela mão do produtor Simon Cowell.

Depois de uma pausa indefinida do grupo anunciada em 2016, Harry Styles assinou nesse ano um contrato discográfico e lançou o álbum de estreia a solo, homónimo, no ano seguinte.

Foi também em 2017 que Harry Styles se estreou como ator, ao entrar no filme "Dunkirk", de Christopher Nolan.

O cantor atua em Portugal no dia 20 de maio, na Altice Arena, em Lisboa. De seguida, a digressão segue para a América do Norte, terminando no México no final do próximo ano.

Ao lado de Harry Styles nos concertos europeus estará a estrela pop King Princess. Os bilhetes vão estar disponíveis para venda a partir do dia 22 de novembro, às 10h00, nos pontos de venda oficiais. Ao adquirir um bilhete, os fãs estarão a contribuir com um euro para várias instituições de caridade locais.