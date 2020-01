Foggy é o músico e compositor italiano, a viver em Lisboa, Francesco Pintaudi. Segundo informação disponível na página do projeto no Facebook, “ao vivo, [Foggy] centra-se na junção de uma componente eletrónica com ‘delay’ e ‘feedback’ através de ‘sampler’ e ‘drum machine’, misturada com momentos de improvisação dance, tribal, tecno, funk, entre outras”.

Bia Maria, música e compositora, gravou o primeiro EP em 2018 e estreou-se ao vivo com banda em julho do ano passado no festival Alive, em Oeiras. Em declarações à Lusa no festival, Bia Maria contou que começou a cantar as canções que escreve “há dois ou três anos”. Catalogar a música que faz não é fácil, porque “não há propriamente um género específico, não é pop, não é rock, não é fado, mas tem uma mistura, um bocadinho de tudo”. Uma amiga costuma dizer-lhe: “se fosses filha de alguém serias uma mistura do António Zambujo, da Carolina Deslandes e dos Deolinda”.

O som dos Soho Soho, banda formada em 2017, combina “as várias influências e estilos” de Ana Vieira, Vera Condeço e Ricardo Cruz, todos com experiências em projetos anteriores.

O vencedor do 25.º Festival Termómetro terá atuações asseguradas nos festivais NOS Alive (que decorre entre 8 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras) e Bons Sons (que irá acontecer em agosto na aldeia de Cem Soldos, Tomar), vai gravar um videoclip e terá acesso a 20 horas de gravação em estúdio.

Desde 1994 participaram no Festival Termómetro mais de 500 bandas e artistas, entre os quais Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, DJ Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Whales, Salto e Tatanka.

Em 2019, os vencedores foram os belgas Jaguar Jaguar.