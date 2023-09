O ator espanhol Gabriel Guevara foi colocado em liberdade esta segunda-feira, revelou o advogado da família.

A imprensa italiana avançara que a estrela da filme "Culpa Minha" e ídolo "teen" com milhões de seguidores nas redes sociais fora detida pela polícia quando chegou no sábado a Veneza, onde acontece o festival de Cinema, no cumprimento de um mandato internacional de prisão emitido pela França por alegada agressão sexual.

Com 22 anos, Gabriel Guevara tornou-se conhecido em 2018 com a primeira temporada da versão espanhola da série norueguesa "Skam" e a seguir com HIT", entre 2020 e 2021, outra produção sobre a adolescência. Outros trabalhos importantes foram "Tú no eres especial", uma série da Netflix, e o filme "Mañana es hoy", da Amazon Prime Video, antes da primeira série como protagonista, "Cómo mandarlo todo a la mierda", da HBO Max.​

Este ano, a popularidade disparou em "Culpa Minha", um filme lançado a 8 de junho baseado nos romances de Mercedes Ron que se tornou um dos maiores sucessos da Amazon Prime Video, que já deu luz verde a duas sequelas.

O ator tinha divulgado a sua chegada a Veneza nas redes sociais, onde ia receber no domingo uma distinção da Filming Italy na categoria "Best Movie International Award Young Generation" (Prémio Internacional de Melhor Filme Geração Jovem) precisamente por "Culpa Minha" (e não, como indicaram alguns meios, por "Skam Espanha"), entretanto suspensa enquanto se aguarda a conclusão da investigação.

Segundo o jornal espanhol As, o advogado da família disse esta segunda-feira que o seu cliente “não está acusado absolutamente de nada”.

“Tratou-se de uma retenção por causa de um mandato que entendemos ser irregular devido a um acontecimento de quando ele era menor de idade que já estava resolvido há muito tempo em Espanha. Pelo que percebi, aquele mandato ficou ali e, por algum motivo, foi acionado. Tendo o mandato, a polícia fez o que tinha que fazer: reteve-o, não o prendeu, até que foi levado ao juiz esta manhã, que o mandou para casa", descreveu Pedro Fernández durante uma participação em "Así es la vida", um programa sobre os famosos do canal espanhol Telecinco.

O ator "está irritado depois do susto", acrescentou.

"O miúdo é a estrela mais importante entre os jovens atores e está sujeito a estes ultrajes como a outros. O juiz libertou-o em apenas dez minutos", partilhou, atribuindo a culpa pelo impacto da notícia à "imprensa sensacionalista italiana".

Continuam a não se saber as circunstâncias que levaram à "retenção": a imprensa italiana avançou que a detenção estava relacionada com uma acusação de alegada agressão sexual na França, o que foi categoricamente desmentido pela mãe do ator.

"Ele nunca fez nada com ninguém. Além disso, ele não vai a França desde 2015. Nunca houve violência sexual”, disse em comunicado Marlène Mourreau, uma personalidade famosa das televisões francesa e espanhola (e com uma passagem pelo programa português "Minas e Armadilhas" na década de 1990).

Segundo o AS, houve uma breve discussão no programa "Así es la vida" quando o anfitrião disse que o crime estava relacionado com "alguma questão familiar" e não percebia como as acusações podiam ficar por ali.

"Não conheço a acusação e duvido que saibas de alguma coisa que não estejas a inventar. Não sei do que estás a falar, mas acho que, se não dizes, é porque não estás muito seguro", disparou o advogado.