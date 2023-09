O ator espanhol Gabriel Guevara foi preso no sábado durante o Festival de Cinema de Veneza, confirmou a organização.

Com 22 anos, a estrela da filme "Culpa Minha" e ídolo "teen" com milhões de seguidores nas redes sociais foi detida no cumprimento de um mandato de captura internacional por causa de uma acusação de alegada agressão sexual na França cujos contornos específicos não foram divulgados.

Sob custódia da polícia italiana, o tribunal de apelo de Veneza irá decidir sobre o caso antes que possa ser extraditado.

O ator, que tinha publicitado a sua chegada a Veneza nas redes sociais, ia receber este domingo uma distinção da Filming Italy na categoria "Best Movie International Award Young Generation" (Prémio Internacional de Melhor Filme Geração Jovem) precisamente por "Culpa Minha".

O evento não está relacionado com o Festival de Veneza e o prémio foi entretanto suspenso por "precaução" enquanto se aguarda "que a natureza dos factos que lhe dizem respeito seja apurada e com total confiança de que a justiça seguirá o seu percurso", como explicou a organização à agência de notícias Ansa.

A notícia da detenção teve um impacto que levou a própria organização do festival de cinema mais antigo do mundo a reagir em comunicado: "Na sequência das notícias que têm surgido em vários 'sites' sobre a detenção do ator espanhol Gabriel Guevara em Veneza, a Bienal vem esclarecer que a sua presença não estava relacionada com quaisquer eventos ou produções do 80.º Festival Internacional de Cinema de Veneza”.

Gabriel Guevara tornou-se conhecido em 2018 com a primeira temporada da versão espanhola da série "Skam" e a seguir com HIT", entre 2020 e 2021, outra produção sobre a adolescência.

Em 2022, interpretou uma das personagens principais de "Tú no eres especial", série da Netflix, e no filme "Mañana es hoy", da Amazon Prime Video, antes da primeira série como protagonista, "Cómo mandarlo todo a la mierda", da HBO Max.​

A popularidade disparou este ano ao lado de Nicole Wallace em "Culpa Minha", um filme lançado a 8 de junho que se tornou um dos maiores sucessos da Amazon Prime Video.

Baseado nos romances de Mercedes Ron, que começou a escrever depois de ver o videoclipe de "I Knew You Were Trouble", de Taylor Swift, a história centra-se no romance (quase) proibido entre dois jovens.

"Noah tem de deixar a sua cidade, o namorado e os amigos para trás para se mudar para a mansão do novo marido da mãe. Lá, ela conhece o novo meio-irmão, Nick, e as personalidades deles chocam desde o início. Mas a atração que sentem desencadeia uma relação proibida, levando os temperamentos rebeldes e atormentados a virar-lhes a vida de pernas para o ar e a fazê-los apaixonar-se loucamente", resumia plataforma.

O sucesso atingiu uma dimensão tal que foi dada rapidamente luz verde a duas sequelas, “Culpa Tua” e “Culpa Nossa”.

Veja a entrevista do SAPO Mag aos protagonistas: