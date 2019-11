Destinada a crianças e a famílias, a peça conta a história musical de um gato “tigrado, gordinho e sarcástico” que tem o sonho de ter o aniversário “mais incrível da história dos aniversários”. Todavia, os seus amigos Arlene, Odie, Jon, e até o seu inimigo Nermal, parecem ter-se esquecido do dia do aniversário do gato cor de laranja e nada corre como esperado.

O espetáculo é encenado por Paulo Sousa Costa, interpretado por Diogo Martins, João Vilas, Mafalda Tavares, Quimbé e Ricardo de Sá. Baseado na banda desenhada de Jim Davis, “Garfield” tem música e letra de John L. Cornelius II.

No jardim do Casino Estoril, a peça pode ser vista de 28 de novembro a 12 de janeiro, com sessões aos sábados e domigos, às 11:30 e 16:00. No dia de Natal e 1 de janeiro de 2020, haverá sessão às 16:00.

Durante a semana há possibilidade de haver sessões para escolas.