(A notícia inclui detalhes sobre a descoberta dos corpos)

As circunstâncias das mortes de Gene Hackman, da sua esposa Betsy Arakawa e de um cão, cujos corpos foram descobertos ao início da tarde de quarta-feira, estão a intrigar as autoridades.

No pedido de um mandato de busca, obtido pelo site TMZ, rapidamente aceite por um juiz nessa mesma noite, um detetive da polícia de Santa Fé, no estado do Novo México, escreveu que "a morte das duas pessoas falecidas é de natureza suficientemente suspeita para exigir uma busca e investigação completas".

Uma porta-voz do departamento do xerife de Santa Fé reiterou que não há indícios de crime, mas confirmou que uma investigação está em andamento. Novas infomações oficiais ainda serão prestadas esta quinta-feira e esta notícia será atualizada.

O texto do mandato pedido por Roy Arndt indicia que as mortes ocorreram há vários dias: o casal foi encontrado em decomposição, com inchaço no rosto e mumificação nas mãos e pés.

Existem duas versões que ainda não estão claras sobre quem encontrou os corpos.

Numa, dois homens que trabalhavam na propriedade terão feito a descoberta macabra e avisado as autoridades, a quem disseram posteriormente que não viam o casal há duas semanas.

Existe ainda o relato não confirmado por mais do que uma fonte de que um primeiro alerta poderá ter sido dado por um vizinho preocupado, que avisou os dois homens.

Já o primeiro comunicado do departamento do xerife informava apenas que dois polícias tinham sido enviados à propriedade na quarta-feira por volta das 13h45 locais, onde encontraram o casal e um cão mortos, referindo que "esta é uma investigação a decorrer – no entanto, neste momento não acreditamos que o crime tenha sido um fator, embora a causa exata não tenha sido determinada".

Segundo o mandato, a porta da frente estava entreaberta e não existiam sinais de arrombamento.

Uma filha do ator, Elizabeth, tinha especulado ao TMZ que a morte podia ter sido provocada por uma fuga de monóxido de carbono, mas o departamento de bombeiros foi chamado e não encontrou nenhum indício de fuga ou envenenamento.

Uma empresa de gás também realizou testes nos tubos dentro e à volta da mansão sem detetar fugas.

Betsy Arakawa, uma pianista clássica de 64 anos, foi encontrada completamente vestida deitada sobre o lado direito no chão da casa de banho, com um frasco aberto de comprimidos espalhados numa bancada próxima.

Um aquecedor deslocado estava perto da sua cabeça, que os investigadores acreditam que possa ter caído após um colapso abrupto da vítima no chão.

Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado noutra divisão, num 'hall de entrada' perto da cozinha, completamente vestido. As autoridades suspeitam que possa ter morrido de uma queda repentina pois os seus óculos escuros e bengala foram encontrados ao lado do corpo.

Um dos três cães do casal, um pastor alemão, foi encontrado morto a cerca de 3 a 4,5 metros de distância da mulher do ator, num armário à saída da casa de banho.

Os outros dois cães sobreviveram e estavam saudáveis: um deles foi encontrado ao pé do corpo de Betsy, outro a vaguear pela propriedade.

Os relatórios do médico legista com a causa final das mortes “normalmente demoram quatro a seis semanas”, disse um porta-voz do gabinete de investigação médica do estado do Novo México.