A lenda de Hollywood Gene Hackman, provavelmente já estava morto há mais de uma semana quando ele e a sua esposa foram encontrados sem vida na sua casa no Novo México, disse o xerife local na sexta-feira.

As autoridades lançaram uma investigação sobre o que disseram ser as mortes "suspeitas" de Hackman, 95 anos feitos a 30 de janeiro, e da sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 64, enquanto surgem dúvidas sobre como o estimado ator poderá ter morrido.

Adan Mendoza, xerife de Santa Fé, estado do Novo México, disse aos jornalistas que os corpos parcialmente mumificados não apresentavam lesões externas, mas os testes iniciais revelaram que "ambos os indivíduos tiveram resultados negativos para monóxido de carbono".

As primeiras sugestões, inclusive da família de Hackman, eram de que uma fuga de monóxido de carbono podia ter sido a causa.

Mas, segundo Mendoza, os testes começaram a reduzir uma possível data da morte.

“Foi realizado um exame inicial ao 'pacemaker' do senhor Hackman. Isso revelou que o seu último evento foi registado em 17 de fevereiro de 2025”, disse.

“Acho que é uma presunção muito boa de que esse foi o seu último dia de vida.”

Os corpos do vencedor do Óscar por "Os Incorruptíveis Contra a Droga" (1971) e da sua esposa foram encontrados na quarta-feira, 26 de fevereiro, após os serviços de emergência terem sido chamados ao local quando os trabalhadores da manutenção não conseguiram ter acesso à vasta propriedade.

Os socorristas encontraram a porta destrancada e aberta, e comprimidos espalhados ao lado do corpo de Arakawa, que estava na casa de banho.

O corpo de Hackman foi encontrado noutra divisão da casa, completamente vestido, com óculos escuros e uma bengala próximos ao corpo, indicando uma queda repentina.

Um pastor alemão foi encontrado morto na casa de banho e outros dois cães saudáveis ​​estavam na propriedade.

Mendoza disse que enquanto esperavam pelos resultados dos testes toxicológicos, que poderiam lançar alguma luz sobre os comprimidos ao pé do corpo de Arakawa, os investigadores estavam agora a tentando montar um cronograma.

Isso incluiu consultar agendas e telemóveis e procurar qualquer vídeo que pudesse dar indicações sobre os movimentos do casal nas últimas semanas.

Mas, disse, era uma tarefa complicada, agravada pela discrição do casal.

“Acho que todos aqui entendem que eram pessoas muito privadas e uma família muito privada”, disse.

O ator, recorde-se, raramente foi visto em público após a reforma do cinema em 2004.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a família de Hackman disse estar “devastada pela perda”.

“Ele era amado e admirado por milhões de pessoas à volta do mundo pela sua brilhante carreira de ator, mas para nós, sempre foi apenas o pai e avô”, disseram as filhas Elizabeth e Leslie Hackman, e a neta Annie Hackman.

“Sentiremos muita falta dele e estamos devastados pela perda”, acrescentaram.

Hackman foi aclamado pelas atuações intensas de personagens comuns, inspiradas por ter crescido no seio de uma família disfuncional, acumulando dezenas de filmes para lá dos seus 70 anos.

Talvez seja mais conhecido como o vulgar polícia nova-iorquino Jimmy "Popeye" Doyle no 'thriller' " policial "Os Incorruptíveis Contra a Droga".

Ganhou outra estatueta duas décadas, de Melhor Ator Secundário, pela sua interpretação do brutal xerife de uma pequena cidade "Little Bill" Daggett no 'western' "Imperdoável" (1992).