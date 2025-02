(A notícia inclui detalhes gráficos sobre a descoberta e estado dos corpos)

Faltas respostas sobre as circunstâncias das mortes da lenda do cinema Gene Hackman, da sua esposa Betsy Arakawa e de um dos seus cães, cujos corpos foram descobertos ao início da tarde de quarta-feira.

Com a investigação a decorrer, as autoridades admitem que podem ter morrido há “vários dias” ou mesmo “duas semanas”.

“É muito difícil definir um cronograma, mesmo com a ajuda do gabinete do investigação médica”, disse Adan Mendoza, o xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México, no programa matinal “Today” esta sexta-feira (via The Wrap).

E acrescentou: "Apenas com base no corpo e noutros indícios do corpo, parece que pode ter sido vários dias, possivelmente até duas semanas.”

No mesmo programa esteve o chefe dos bombeiros de Santa Fé, que reiterou que não havia monóxido de carbono “que fosse preocupante” em casa quando encontraram os corpos, mas reconheceu que era possível que uma fuga mortal se pudesse entretanto ter dissipado se o casal tivesse morrido há mais tempo.

"Era uma casa com gás natural, portanto poderia. Sim, há aqui muitas questões sem resposta. Quando chegámos, certificámo-nos que o nosso pessoal, assim como o xerife, estavam seguros e não encontrámos nada. Também voltámos ontem para fazer outra ronda de vistorias com o Departamento do Xerife e também não encontrámos nada.”, disse Brian Moyer.

No pedido de mandato de busca, rapidamente aceite por um juiz ainda na quarta-feira à noite, um detetive da polícia de Santa Fé,, escreveu que "a morte das duas pessoas falecidas é de natureza suficientemente suspeita para exigir uma busca e investigação completas" porque a pessoa que chamou o serviço de urgência encontrou a porta da frente aberta.

O departamento do xerife mantém que não há indícios de crime. Segundo o mandato, a porta da frente estava entreaberta e não existiam sinais de arrombamento ou de que a casa tenha sido vasculhada ou que algum item tivesse sido retirado.

O casal foi encontrado em decomposição, com inchaço no rosto e mumificação nas mãos e pés.

Dois homens que faziam periodicamente trabalho de manutenção na propriedade, mas raramente Gene Hackman e a sua esposa, terão feito a descoberta macabra e avisado as autoridades.

Posteriormente, disseram à polícia que comunicavam com eles por telefone ou mensagem de texto, mas principalmente com a mulher do ator, e que não os viam há duas semanas.

Betsy Arakawa, uma pianista clássica de 64 anos, foi encontrada completamente vestida deitada sobre o lado direito no chão da casa de banho, com um frasco aberto de comprimidos espalhados numa bancada próxima.

Um aquecedor portátil estava perto da sua cabeça: os investigadores acreditam que possa ter sido derrubado caso tenha caído abruptamente no chão.

Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado noutra divisão, num 'hall de entrada' adjacente à cozinha, completamente vestido. As autoridades suspeitam que possa ter morrido de uma queda repentina pois os seus óculos escuros e bengala foram encontrados ao lado do corpo.

Um dos três cães do casal, um pastor alemão, foi encontrado morto a cerca de 3 a 4,5 metros de distância da mulher do ator, num armário na casa de banho.

Os outros dois cães sobreviveram e estavam saudáveis: um deles foi encontrado ao pé do corpo de Betsy, outro a vaguear pela propriedade.