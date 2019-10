Dua Lipa e os NCT 127, o grande grupo da pop coreano, vão subir ao palco do evento. Georgina Rodriguez, modelo e namorada de Cristiano Ronaldo, também será uma das convidadas da noite, juntamente com Terry Crews e Paz Vega e as modelos Joan Smalls, Doutzen Kroes e Leomie Anderson.

Sofia Reyes, acompanhada pelo porto-riquenho Jhay Cortez, e a drag queen mais popular do momento, a cantora e compositora brasileira Pabllo Vittar vão dar o pontapé de partida ao espetáculo com atuações exclusivas no pré-show da red carpet dos MTV EMAs.

Dua Lipa, NCT 127 e Sofia Reyes juntam-se assim aos artistas já confirmados no palco principal - Niall Horan, Halsey, Rosalía, Akon, Ava Max e Becky G, que também será a anfitriã da noite. Já os Green Day vão atuar no dia anterior na Plaza de España de Sevilha no MTV World Stage Seville.