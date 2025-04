Pabllo Vittar regressa a Portugal no verão. A artista brasileira vai atuar no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 26 de julho.

A pré-venda de bilhetes, via Seated, abre no dia 8 de abril, às 10h00. Já os subscritores da newsletter da promotora Malpevent podem comprar bilhetes a partir do dia 10 de abril.

A venda venda geral arranca a 11 de abril, às 10h00, nos locais habituais, e os preços variam entre os 60 euros (plateia em pé) e os 75 euros (Golden Circle).