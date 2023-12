Decisão foi tomada após as críticas da ministra da cultura, que disse que se sentiu “enojada” com os comentários e a atitude do ator divulgadas num documentário. A mais elevada condecoração foi entregue pelo presidente Jacques Chirac em 1996.

Jacques Chirac com Gérard Depardieu na cerimónia de entrega da Legião de Honra 2 de maio de 1996