Gilberto Gil criou uma conta no TikTok - siga aqui - para o lançamento do seu novo single, "Refloresta". Por cada vídeo criado com a canção do artista brasileiro, a plataforma pretende plantar uma árvore.

O desafio foi lançado na rede social na passada segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Para se juntar ao movimento, os fãs do músico apenas têm de gravar um vídeo com a canção e usar a hashtag #ReflorestaComGil.

A canção "Refloresta" é inspirada no trabalho de restauração ambiental do Instituto Terra e faz parte de uma campanha global com o mesmo nome.

Em parceria com o Instituto Terra, por cada vídeo criado com a canção, o TikTok vai plantar uma árvore em áreas degradadas do vale do Rio Doce.

"Para nós é uma grande honra receber na nossa plataforma um artista tão potente e transformador como Gil e fechar esta parceria com o Instituto Terra, como forma de contribuir para o reflorestamento no nosso país, criando um senso de consciência colectiva para boas causas por meio da música no TikTok", sublinhou Handemba Mutana, diretor do TikTok for Good no Brasil, em comunicado.