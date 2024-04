"Blue Monday", tema dos New Order lançado em 1983, tem servido de banda sonora para um novo desafio viral no TikTok. A canção da banda de Manchester chegou ao top da plataforma de entretenimento, com a versão "Blue Monday - Extended Mix" a ser usada em mais de 250 mil vídeos.

No desafio "The Blue Monday battle trend", os criadores do TikTok simulam uma luta ao som do single. Nos vídeos, as duplas simulam um 'combate' sobre um tema, como se fossem personagem de "Street Fighter".

Segundo o site Dig!, o desafio terá começado no início de março e a influencer @solncevapolinaa foi uma das primeiras a recriar o vídeo. Na sua conta no TikTok, a publicação soma mais de 19 milhões de visualizações.

Nos vídeos é usada uma versão alterada do tema dos New Order - "Blue Monday - Extended Mix". A canção lançada em 1983 foi composta por Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris e Bernard Sumner, fazendo parte do álbum "Power, Corruption & Lies".