A contagem decrescente para o lançamento do novo single de Anitta já começou. Em entrevista à revista Koos Magazine, a artista brasileira confirmou que vai lançar o tema "Girl from Rio" a 30 de abril.

A nova canção da cantora e compositora dará título ao seu novo álbum, ainda sem data de lançamento.

Segundo o site G1, "Girl from Rio" é cantada em inglês e conta com um um sample do clássico "Garota de Ipanema" (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1962). Já o videoclip do single foi gravado no final de 2020 em Piscinão de Ramos, área de lazer do bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Na entrevista, Anitta revelou ainda alguns detalhes sobre o seu novo álbum. "O álbum vai ser muito 'mesclado' porque tem muitos ritmos da cultura brasileira e outros ritmos que estão a tocar muito no mercado internacional agora", contou.

“Há novidades, como eu a cantar em inglês, um pouco em espanhol e nada em português. Sei que às vezes é difícil alcançar grandes números quando estás a fazer algo tão diferente e novo", rematou a artista.

Veja um excerto da entrevista: