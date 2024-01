O comediante norte-americano foi convidado à última hora para animar o evento como anfitrião depois de vários candidatos terem recusado, e foi devorado pela crítica.

Uma das piadas que mais deu que falar foi sobre Taylor Swift."A grande diferença entre os Globos de Ouro e a Liga Nacional de Futebol Americano? Nos Globos de Ouro há planos de câmara da Taylor Swift", disse Koy, enquanto uma câmara mostrava a estrela, que friamente optou por oportuno gole da sua bebida.

Em entrevista ao programa "Good Morning America", o humorista comentou a piada sobre a artista norte-americana. "Ficou um pouco chata. Foi uma piada estranha, mas era mais sobre a Liga Nacional de Futebol Americano. Mas não soou a isso", explicou.

Sobre as criticas, Jo Koy confessou que se sente triste. "Mentiria se dissesse que não me sinto magoado", admitiu no programa do canal ABC. "Sinto-me mal, mas ainda assim devo dizer que adorei o que fizemos. Foi um trabalho duro, tivemos pouco tempo para nos prepararmos", acrescentou.

O monólogo de abertura de Koy foi considerado sem graça. Ironicamente, o comediante disse que recebeu o trabalho “apenas há dez dias” e culpou os argumentistas do programa por várias das suas piadas mal recebidas pela audiência de estrelas.

Uma piada sobre os seios das bonecas Barbie foi recebida com silêncio, assim como outra comparando a prótese do nariz de Bradley Cooper em "Maestro" a um pénis.