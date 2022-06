As Glossy, nova girl band portuguesa, promete animar o stand do SAPO no Rock in Rio Lisboa. Nos dias em que o festival abre portas - 18, 19, 25 e 26 de junho -, Mariana Venâncio, Madalena Guedes, Madalena Fernandes e Mariana Raminhos vão apresentar em primeira mãos as suas canções.

Os showcases acontecem sempre às 12h00, no stand do SAPO, que se localiza perto do pórtico de entrar e da área VIP do festival.

Além da apresentação dos três primeiros singles, a girl band vai estar disponível para sessão de fotos e autógrafos.