Armando Teixeira, em declarações à agência Lusa, lembrou que ele e Duarte Cabaça, que fazem parte dos Balla e da banda sonora do filme "Variações", formaram os Knok Knok “principalmente para ser um projeto mais de libertação”.

“No sentido de não estarmos preocupados com as canções, de ser uma coisa mais livre e mais de experimentação, mais eletrónico, não estar tão preso ao espartilho da canção. No fundo, os Knok Knok surgiram para não estarmos preocupados com uma estrutura e haver mais liberdade e mais experimentação sonora”, recordou.

Além disso, este projeto serve também para Armando Teixeira “escoar” muitas das suas criações, “que não se enquadram nos Balla, nomeadamente”.

Nos Knok Knok, Armando Teixeira tem a seu cargo os sintetizadores, e, Duarte Cabaça, a bateria e uma caixa eletroacústica, desenvolvida pela dupla “para criar ambientes”.

Em 2017, editaram o primeiro álbum, homónimo, “muito mais livre, talvez, muito mais de improviso” do que “Gravidade”, até porque “o objetivo [do trabalho de estreia] era mesmo ser de improviso”.

O álbum que editam no domingo, “não”: “Embora seja uma contradição, é mais estruturado”.

“Embora não fosse isso que eu procurava, acaba sempre por ser tentador ter algum controlo e isso aconteceu mais no segundo [trabalho] do que no primeiro. Além disso, quis também experimentar mais coisas em termos de eletrónica, ser uma eletrónica um bocadinho mais atual”, contou Armando Teixeira à Lusa.

Tal como o primeiro álbum, também “Gravidade” será editado, além do formato digital, em cassete, cujo design esteve a cargo da ilustradora Yara Kono.

“No fundo as pessoas não vão ouvir em cassete, porque a cassete vem acompanhada com o digital. O digital, no fundo, é que é o nosso veículo para mostrar a música, a cassete é mais um objeto que nós queríamos que ficasse”.

A dupla queria que “ficasse qualquer coisa” de “Gravidade”, para que o álbum “não ficasse só no éter”.

“Que tivesse um objeto físico, que eu ainda sou um bocado apegado ao objeto físico. No digital parece que as coisas desaparecem”, afirmou Armando Teixeira.