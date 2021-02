Os Green Day arrancaram a semana com uma prenda para os fãs. Esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a banda norte-americana revelou o single "Here Comes the Shock", que já pode ser ouvido em todos os serviços de streaming.

Antes da estreia nas plataformas digitais, o grupo apresentou a canção durante os jogos da National Hockey League, na Serra Nevada. No Youtube, os Green Day partilham também o videoclip de "Here Comes the Shock" - veja aqui o vídeo.

"Here Comes the Shock" é o primeiro lançamento dos norte-americanos desde "Father of All Motherfuckers", álbum ediatado em fevereiro de 2020.