"No madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado" que não provocou vítimas, anunciou a produtora, em comunicado divulgado na terça-feira.

“É um ódio que vem sendo alimentado há muito tempo na política, no Congresso, na câmara e também na Internet, claro, por líderes conservadores”, sublinhou Gregório Duvivier ao Expresso. "Eu não temo a violência porque o que eles querem é o medo. O grupo [‘Porta dos Fundos’], claro, já está a tomar medidas de segurança com a polícia. A polícia está a investigar quem foi e está a tomar as medidas possíveis. Estamos em pleno Natal, a empresa não tinha ninguém a trabalhar naquele momento, então ninguém foi ferido. O vigia estava lá, mas do lado de fora, não foi ferido pelo fogo e foi ele quem conseguiu apagá-lo", acrescentou o ator que veste a pele de Jesus em versão gay no especial da Netflix.

Em comunicado, a produtora condena "todos os atos de violência" e afirma esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".