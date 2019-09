A ativista sueca de 16 anos, que esta semana criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas, é a figura central do livro "Greta Thunberg - Uma História Incrível", da jornalista italiana Valentina Giannella, que sai este mês pela Booksmile.

"Este livro, que contém os conceitos fundamentais para compreenderem as alterações climáticas, explicados de modo científico e imediato com base nas fontes mais respeitáveis, é para estas crianças", sustenta a autora, tendo como exemplo a atitude de Greta Thunberg.

Em setembro assinala-se ainda a edição de "A Manta do José", de Miguel Gouveia, a partir de um conto da tradição judaica, sobre família e memória, ilustrado pela autora espanhola Raquel Catalina, em estreia no panorama português, e com edição da Bruaá.

Outra das novidades desta editora para este outono é "Pergunta ao teu Pai... e Outras Frases Misteriosas dos Adultos", uma narrativa de Davide Cali ilustrada pela autora italiana Noemi Vola, também pela Bruaá.

No plano da ilustração, a canadiana Isabelle Arsenault estreia-se no mercado português com "Mas Porquê?", sucessão de perguntas feitas por uma menina antes de dormir, imaginadas pelo escritor Marc Barnett, com selo da Orfeu Negro.