Liderados pelo vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash, os Guns N' Roses confirmaram a realização da sua digressão europeia em 2020.

A passagem por Portugal está marcada para 20 de maio no Passeio Marítimo de Algés, onde já atuaram em junho de 2017, confirmou a Everything Is New.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 18 de dezembro.