Três anos depois, os Guns N' Roses vão regressar a Portugal. A banda de Axl Rose, Slash e Duff McKagan vai subir ao palco do Estádio Cidade de Coimbra no dia 6 de junho de 2025.

A notícia foi confirmada depois de terem surgido vários rumores sobre a nova digressão do grupo. No próximo ano, os Guns N' Roses vão dar uma série de concertos na Europa e Médio Oriente.

Os bilhetes ficam disponíveis para venda geral no dia 13 de dezembro, às 9hoo, nos locais habituais no site da promotora Everything is New. Antes disso, haverá pré-venda exclusiva para membros do fã-clube “Nightrain” a começar já esta terça-feira, 10 de dezembro, às 9h00.

Também os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 12 de dezembro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 12 de dezembro com as instruções para aceder à pré-venda.

O grupo norte-americana atuou pela última vez em Portugal em 2022, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

A banda, acompanhada por convidados especiais Rival Sons irá encabeçar estádios e festivais em 24 cidades. A tour começa no dia 23 de maio e inclui estreias em países como Arábia Saudita, Geórgia e Luxemburgo, além de regressos a palcos familiares em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e outros.

Este ano, os Guns N' Roses atuaram no Estádio Abanca Balaídos, em Vigo, e no Cívitas Metropolitano, em Madrid.

Os Guns N’ Roses conquistaram o mundo em 1987 com o álbum "Appetite for Destruction", que continua a ser o disco de lançamento mais vendido da história.

Os Guns N' Roses, cujo rock conquistou o mundo da música no fim da década de 1980, teve notoriedade por seus atritos internos, que levaram o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash a acabarem com a parceria em 1993 após um espetáculo em Buenos Aires.

Depois de dezenas de ofertas lucrativas, os dois finalmente concordaram em voltar aos palcos para o festival Coachella em 2016, na Califórnia.

O reencontro converteu-se numa digressão mundial, a "Not in this lifetime", que se prolongou algumas vezes e da qual, segundo a Billboard, teve 4,3 milhões de fãs como espectadores.

A banda é conhecida por sucessos como "Welcome to the Jungle" e "Sweet Child O' Mine".