Nesse dia, artistas e formadoras vão desenvolver um ateliê sobre desenho e algumas técnicas de movimento, destinado a crianças dos 6 aos 10 anos, durante a manhã, e para a faixa etária dos 11 aos 14 anos, durante a tarde.

Esta iniciativa marca o início das atividades do Art Club, depois da interrupção no mês de agosto, com um dia aberto dedicado a famílias, e a apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido e ideias e projetos para o futuro.

O objetivo – sublinha - é dar a conhecer às famílias o espaço, assim como as atividades que este Centro de Investigação Artística programa para crianças e jovens.