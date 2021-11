Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, as atenções viram-se para o concerto de Gisela João no Coliseu dos Recreios. Dona de um dos álbuns portugueses do ano, a fadista leva à sala lisboeta as canções de "AuRora", nas quais se estreia como letrista e compositora.

Produzido em parceria com Michael League (dos Snarky Puppy) e Nic Hard, é um disco que volta a sugerir que esta voz não pertence só ao fado e que está decidida a desafiar cânones, seja pela interpretação, letras ou instrumentação - postura já vincada, por exemplo, na colaboração anterior com um nome da música de dança como Xinobi, no single "Fado Para Esta Noite".

A "Aurora" para o fim de semana arranca às 21h30 e os preços dos bilhetes variam entre os 20 e os 40 euros. Dia 13 de novembro é a vez do Coliseu do Porto.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"Magari" nos Cinemas UCI El Corte Inglés, Lisboa (Festa do Cinema Italiano)

21h30 - 5 euros

Alba Rohrwacher e Riccardo Scamarcio protagonizam esta comédia dramática familiar de Ginevra Elkann, elogiada no Festival de Locarno e contada a partir da perspetiva de uma das filhas de um casal separado. A realizadora estará presente na sessão.

Pedro Mafama no Maus Hábitos, Porto

21h30 - 10,70 euros

Uma das revelações da música portuguesa do ano leva a palco "Estaleiro", "Contra a Maré" e outras canções do seu álbum de estreia, "Por Este Rio Abaixo".

Para ver na TV:

"Glória" (estreia da T1)

Netflix

Muito aguardada, a primeira série portuguesa da gigante do streaming já pode ser vista na plataforma. Realizada por Tiago Guedes, é um thriller de espionagem e ação, passado em Portugal nos anos finais da ditadura do Estado Novo. Saiba mais sobre a série aqui e veja o trailer abaixo:

"Adeus, Lenine!"

22h59 na RTP2

Um dos filmes de culto do cinema europeu do início do milénio, este drama do alemão Wolfgang Becker deixa um retrato de Berlim após a queda do Muro, em 1989, através da relação de um filho com uma mãe doente. Daniel Brühl é o protagonista, num dos papéis que o revelaram.

Veja o trailer: