Esta quarta-feira, João Só sobe ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, para apresentar o seu mais recente disco, "Nada é pequeno no amor".

No concerto, além dos temas do novo álbum, o músico deverá recordar algumas das suas canções mais marcantes. Com 12 anos de carreira, o artista já conta com quatro álbuns de originais, entre eles "Ela Só", o disco que deu a conhecer “Sorte Grande”, e várias colaborações, como é o caso do EP conjunto com Miguel Araújo, "Não Entres Nesse Comboio Amor".

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:

créditos: TIAGO DAVID

António Zambujo & convidadas no Capitólio, em Lisboa

21h30 - 30 euros

São todas mulheres com registos muito diferentes entre si, mas que em comum têm a admiração de António Zambujo, que as convida para três noites no Capitólio. Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, com a participação de Marisa Liz, Carolina Deslandes e Ana Bacalhau, respetivamente.

Festival Som Riscado, em Loulé

18h00

O festival, que decorre em três espaços - Cineteatro Louletano, no Convento de Santo António e no Auditório do Solar da Música Nova, dá destaque a projetos inovadores com diálogos experimentais entre música e imagem e em novas explorações ao nível da arte sonora.

PARA VER NA TV:

"Jonas Brothers Family Roast" (estreia)

Netflix

"Um especial de comédia único e de proporções épicas, que celebra a verdade universal de que ninguém mexe tanto connosco como a nossa família. Nele, vemos as superestrelas globais Jonas Brothers como nunca os vimos, através de sketches, canções, jogos e convidados especiais — tudo para mandar vir com eles", resume a Netflix.

"Cousteau Passado e Futuro" (estreia)

Disney+

Filme-documentário da National Geographic aclamado pela crítica sobre o emblemático explorador francês, da autoria da realizadora Liz Garbus, nomeada para um Óscar, do produtor Dan Cogan, e da Story Syndicate.