A obra-prima de Fellini está entre as sugestões do SAPO Mag para o final do dia desta segunda-feira.

Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa? O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos. Esta segunda-feira, as atenções viram-se para "A Doce Vida" ("La Dolce Vita", no original), uma das obras-primas de Federico Fellini, que pode ser (re)vista na RTP2 a partir das 23h52. Estreado em 1960, o filme acompanha uma semana na vida de um paparazzo e colunista social, em Roma, e propõe um retrato de uma sociedade italiana contraditória, tão sofisticada como decadente. Protagonizado por Marcello Mastroianni, tem entre as imagens mais emblemáticas a cena com a sueca Anita Ekberg na Fontana di Trevi, que ficou gravada na memória coletiva como um dos símbolos da capital italiana. "A Doce Vida" foi nomeado em quatro categorias nos Óscares, incluindo a de realizador e argumento, e venceu a Palma de Ouro em Cannes. Veja o trailer: MAIS SUGESTÕES PARA VER NA TV: "Insecure" (T5)

HBO Portugal

A série cómica criada e protagonizada por Issa Rae aproxima-se do fim. A quinta temporada será a última e os episódios têm chegado ao ritmo de um por semana, todas as segundas-feiras. "O Clube"

21h10 no Cinemundo

Se quiser continuar a noite em tom de comédia, pode (re)ver uma das mais icónicas dos anos 1980 - e talvez a mais popular do norte-americano John Hughes -, centrada em cinco estudantes de liceu muito diferentes e obrigados a interagir quando ficam todos de castigo. SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI: Avishai Cohen no Centro Cultural de Belém

21h00 - entre os 25 e os 50 euros

O contrabaixista, vocalista e compositor israelita atua em Portugal no âmbito da digressão "50:50:50", na qual apresenta 50 concertos em 50 países à volta do mundo. "Eternals (Eternos)"

Sessões em várias salas do país: saiba quais

Já viu o novo filme da Marvel? A saga mais recente tem contornos cósmicos e leva ao grande ecrã o singular grupo de personagens criadas por Jack Kirby nos anos. A realizadora é a chinesa Chloé Zhao, que dirigiu "Nomadland - Sobreviver na América", o grande vencedor dos Óscares deste ano. Veja o trailer: