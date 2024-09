Se tudo correr como se espera, a estreia de "Beetlejuice Beetlejuice" vai fazer grandes "estragos" nos cinemas.

Segundo as previsões, as receitas devem ficar acima dos 100 milhões de dólares só na América do Norte, o que não acontece desde desde 2017 e o filme de terror "It", e um lançamento global de 145 milhões.

Quem nunca viu ou quer rever a primeira aventura de Beetlejuice tem finalmente a oportunidade em Portugal: após vários meses em que só era possível alugar ou comprar através da Apple TV+, já que não estava no catálogo da Max apesar de ser um filme da Warner, "Os Fantasmas Divertem-se" entrou nas novidades da Netflix.

O filme de 1988 apresentava um casal recém-falecido a recorrer ao bio-exorcista Betelgeuse (pronuncia-se Beetlejuice) para afugentar os novos habitantes da sua antiga casa.

A sequela marca o regresso do realizador Tim Burton ao universo numa sequela muito elogiada e despida de efeitos digitais com Michael Keaton a voltar ao papel delirante do fantasma e Catherine O’Hara e Winona Ryder a regressarem com gosto às respetivas personagens, a última agora com uma filha interpretada por Jena Ortega.