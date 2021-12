Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, propomos dar um salto ao arranque da mais recente edição do Salão Piolho. O evento da Fundação INATEL, de entrada livre, parte do espírito dos antigos Cinemas Piolho, que se disseminavam por Lisboa em locais muitas vezes improvisados, e vai cruzar cinema com música ao vivo de 2 a 5 de dezembro.

Esta noite, o Cinema Ideal exibe "Barbanegra" e "Frei Bonifácio", de George Pallu, numa sessão com música de Charlie Mancini e dobragem ao vivo com António Machado e João Didelet. Já o Lux entrega o clássico "O Homem da Câmara de Filmar", de Dziga Vertov, à releitura sonora de Stereossauro.

Alfred Hitchcock, Buster Keaton, Filho da Mãe e Sergei Eisenstein são outros nomes esperados para o Salão Piolho nos próximos dias, com um cartaz que vai da comédia ao documentário e música que passa pelo jazz, eletrónica ou música tradicional portuguesa.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

The Great Lisbon Club na Voz do Operário, Largo da Graça e Camones, Lisboa

2 a 5 de dezembro - Passe geral: 40 euros/ Bilhete diário - 15 euros

Um dos grandes novos eventos musicais da capital celebra a música portuguesa no bairro da Graça, durante três dias e com mais de cem artistas, entre revelações e consagrados. Saiba mais aqui.

créditos: Vera Marmelo

Sensible Soccers no Maus Hábitos, Porto

21h30 - 12 euros

A banda de André Simão, Hugo Gomes e Manuel Justo leva a palco o novo álbum, "Manoel", que resulta da criação de duas novas bandas sonoras para dois filmes de Manoel de Oliveira: "Douro, Faina Fluvial" (1931)e "O Pintor e a Cidade" (1956).

Para ver na TV:

"Solteiro Até no Natal" (estreia)

Netflix

O primeiro filme de Natal da gigante do streaming centrado num casal gay é uma comédia romântica que cruza um jantar de família com um encontro às cegas. A realização é de Michael Mayer ("Uma Casa no Fim do Mundo"). Saiba mais sobre "Solteiro Até no Natal".

"Nós" (estreia)

22h01 na RTP2

Esta minissérie de quatro episódios da BBC é a história de um homem que tenta reconciliar-se com a mulher e aproximar-se do filho durante uma viagem. Tom Hollander encarna o protagonista da comédia dramática inspirada num livro de David Nicholls.