Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quarta-feira, sugerimos uma noite de jazz português com a homenagem a Bernardo Sassetti no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa.

O contrabaixista Carlos Barretto e o baterista Alexandre Frazão, que atuaram com o pianista na mesma sala, em 2007, juntam-se a João Paulo Esteves da Silva, que os acompanha ao piano, para celebrar não só a memória de Sassetti mas também a edição de "Live at Culturgest".

O músico que morreu em 2012 tinha confessado "admiração pela inquietude e espontaneidade” do contrabaixo de Barretto e a "incapacidade" de Frazão" para ser vulgar e banal" na bateria.

Para o acesso ao evento é obrigatória a apresentação do Certificado Digital COVID ou de um teste com resultado negativo, bem como a utilização de máscara durante todo o evento. Não serão aceites autotestes.

O concerto arranca às 21h00 e os bilhetes têm o preço de 18 euros.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"Romeu e Julieta" no Teatro do Bairro, Lisboa (estreia)

15 de dezembro a 9 de janeiro (de segunda a sexta-feira às 21h30, sábados e domingos, às 18h00) - 10 euros

Luís Moreira encena o clássico de Shakespeare com a particularidade de contar a história do romance do fim para o princípio. Saiba mais sobre esta adaptação de "Romeu e Julieta".

Vaarwell no Musicbox Lisboa

22h00 - 8 euros

A banda de Margarida Falcão e Ricardo Nagy, radicada em Londres, traz à capital a pop eletrónica do novo EP, "Consume & Grow", editado este verão.

Para ver na TV:

"Elite Histórias Curtas" (estreia)

Netflix

Depois de quatro temporadas, as personagens da popular série juvenil espanhola regressam num formato diferente. O arranque faz-se com episódios dedicados a Phillippe (Pol Granch) e Cayetana (Georgina Amorós). Saiba mais sobre "Elite Histórias Curtas".

"Hierro" (estreia da T2)

22h10 no AMC

Uma das séries espanholas mais elogiadas dos últimos anos está de volta, voltando a colocar em cena as investigações em paralelo de uma juíza e do principal suspeito de um homicídio.