Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, o destaque vai para "All or Nothing: Juventus", acabada de chegar ao Amazon Prime Video. Depois de "All or Nothing: Manchester City" e "All or Nothing: Tottenham Hotspur", a nova série documental desportiva continua a acompanhar os bastidores de equipas e ícones do universo do futebol.

Centrada no plantel da Juventus durante a época 2020/21, a última com Cristiano Ronaldo no clube italiano, "a série documental está focada nas características únicas do clube e na sua identidade: profundamente enraizado na cultura e história italiana, mas sempre com olhar no futuro", assinala a plataforma de streaming.

"All or Nothing: Juventus" foca a chegada do novo treinador, Andrea Pirlo, e permite ver o interior do Allianz Studios e as suas instalações de treino em Turim, seguindo ainda as grandes estrelas da equipa italiana, com destaque para a portuguesa.

A série documental "vai revelar o nível de perseverança, esforço e dedicação necessários para competir ao mais alto nível, dando aos fãs um acesso único aos jogadores, à equipa e aos gestores". Os oito episódios já podem ser vistos no Amazon Prime Video.

Mais sugestões para ver na TV:

"The Beatles: Get Back" (estreia)

Disney+

A série documental em três partes, realizada por Peter Jackson, é das mais aguardadas da temporada e nasceu de cerca de 150 horas de filmagens dos "fab four" em estúdio, em 1969, nas sessões de "Let It Be". Saiba mais sobre "The Beatles: Get Back".

Trailer:

"F Is for Family" (estreia da T5)

Netflix

Centrada numa família da classe média americana durante os anos 1970, a série de animação criada por Bill Burr e Michael Price arranca a quinta e última temporada. Os oito episódios finais já estãodisponíveis na plataforma de streaming.

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Scott Matthews no Auditório Carlos Paredes, Lisboa

21h00 - 12 euros

"New Skin", o álbum mais recente do cantautor britânico, dá o mote para uma digressão nacional nos próximos dias. Fique a par das datas e salas.

Hood Voltaire na Gare Porto

00h00

Se quiser uma noite já a abrir o fim de semana na pista de dança, não falte ao arranque da residência de E.A.R.L, NO FUTURE e Liquid. Está garantida muita música eletrónica e a participação especial de Supa.