No próximo dia 25 Matthews atua no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa, no dia seguinte no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, e, no dia 27, sobe ao palco do Teatro Diogo Bernardes em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, encerrando a digressão no Porto, na Sala M.Ou.Co., no dia 28.

O compositor e intérprete britânico deu-se a conhecer em 2006 com o álbum “Passing Stranger”, tendo no ano seguinte recebido um Prémio Ivor Novelo.