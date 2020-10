Harvey Weinstein, o magnata de Hollywood condenado em Nova Iorque por violação e assédio sexual, foi novamente acusado esta sexta-feira (2) pelo Ministério Público de Los Angeles de ter violado duas mulheres.

As novas acusações estão relacionadas com "um incidente ocorrido entre setembro de 2004 e 2005 no qual Weinstein alegadamente violou uma mulher num hotel de Beverly Hills", declarou a promotora de Los Angeles, Jackie Lacey.

O ex-produtor de 68 anos também é "acusado de ter violado outra mulher duas vezes, em novembro de 2009 e novembro de 2010", num outro hotel de Beverly Hills, acrescentou o comunicado, que não revelou a identidade ou detalhes sobre as vítimas.

Ao todo, Harvey Weinstein responde por violação e abuso sexual de cinco mulheres em Los Angeles. Se condenado, pode receber uma pena de até 140 anos de prisão.

Tanto na Califórnia como em Nova Iorque, Weinstein nega as acusações e garante que todas as relações sexuais das quais é acusado ocorreram de forma consensual.

Em janeiro, já fora acusado de forçar a entrada no quarto de uma mulher para violá-la, a 18 de fevereiro de 2013, e também teria agredido outra no dia seguinte num quarto de hotel em Beverly Hills.

Posteriormente, foi acusado de agredir uma mulher, também em Beverly Hills, em maio de 2010.

"Estou grata às primeiras mulheres que se apresentaram para denunciar esses crimes e cuja coragem deu força a outras para se apresentarem", destacou a promotora Jackie Lacey.

"A disponibilidade das últimas vítimas em testemunhar contra um homem poderoso deu-nos as provas adicionais de que precisávamos para construir uma acusação", acrescentou.

O departamento de Lacey iniciou um procedimento para a transferência de Weinstein - atualmente preso em Nova Iorque após a sua sentença de 23 anos recebida em março deste ano - para que possa ser julgado na Califórnia.

Uma audiência sobre esse caso está marcada para 11 de dezembro.

Até ao momento, quase 90 mulheres acusaram publicamente Harvey Weinstein de assédio, abuso sexual ou violação. A maioria dos incidentes denunciados já prescreveram.